Ondanks transfer Wijndal wordt het nog een drukke dag voor Antwerp TD Marc Overmars

Antwerp deed gisteren met Owen Wijndal zijn laatste inkomende transfer. Dat wil niet zeggen dat Marc Overmars op zijn lauweren kan rusten, want hij heeft nog voldoende werk vandaag.

Overmars wil immers nog balast lozen. Dat klinkt onrespectvol, maar met Birger Verstraete, Dorian Dessoleil en Michael Frey zitten er drie grootverdieners in de B-kern van The Great Old.

Daarvoor wordt vandaag nog een oplossing gezocht. Al blijven de transfermarkten in Turkije, Griekenland, Zwitserland, Tsjechië... nog wat langer open.

Antwerp zal geen inkomende transfers meer doen, want eergisteren moest de definitieve lijst voor de Champions League ingediend worden. Bijkomende transfers zouden dus niet op het kampioenenbal meer kunnen spelen.