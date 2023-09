Neymar heeft nog geen minuut gespeeld voor Al-Hilal, maar spreekt wél al over volgende club

Neymar verliet PSG en tekende een héél lucratief contract bij Al-Hilal SFC. De Braziliaan moet zijn debuut in het Midden-Oosten nog maken, maar denkt nu al aan zijn volgende carrièrestap.

Neymar gaat de komende twee seizoenen héél véél geld scheppen in Saoedi-Arabië. En we moeten er geen tekening bij maken: de Goddelijke Kanarie is er ook enkel en alleen om die reden.

Door een blessure maakte Neymar zijn debuut nog niet bij Al-Hilal SFC. Het is dan ook des te opvallend dat hij nu al over een volgende uitdaging aan het praten is.

Hierna kijk ik terug naar Santos FC

“Hierna keer ik terug naar Santos FC”, aldus Neymar in O Globo. “Ik kan nog niet zeggen wanneer het precies zal gebeuren. Maar ik weet wél zeker dat ik zal terugkeren.”