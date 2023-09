Toptalent Club Brugge over de afgesprongen toptransfer: "Nadat het geld arriveerde, kwam er een gesprek"

Bijna was Antonio Nusa weg. Chelsea bood 35 miljoen euro, maar uiteindelijk bleven zowel de club als de speler bij hun standpunt. Zo bleef Nusa bij Club Brugge.

Op voorhand had Club Brugge al gezegd dat Antonio Nusa niet zal vertrekken, maar dan kwam Chelsea met een bod van 35 miljoen euro. Daardoor begon Club op dat bod te denken.

"Nadat het geld arriveerde, kwam er een gesprek met het bestuur", zei Nusa bij het Noorse TV2. "Maar we zaten op dezelfde lijn. Dus er was geen probleem." Zo sloeg Club het aanbod van Chelsea af en bleef Nusa waar hij was.

Antonio Nusa wil de juiste keuzes maken

"Ik wil voetballer worden, maar niet zomaar één", ging Nusa verder. "Ik en de mensen om mij heen willen de best mogelijke carrière creëren en dan moet ik de juiste keuzes maken."

Nu zit ik in een situatie waarin ik wil dat de volgende stap, als die gebeurt, iets is waar ik goed over heb nagedacht. Ik wil vinden wat goed voor mij is. Het is belangrijk voor me en ik denk na over wat het beste voor mij is", besloot Nusa.