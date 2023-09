Slecht nieuws voor Rode Duivels: na De Bruyne ook andere sterkhouder op het middenveld mogelijk langere tijd buiten strijd

Romeo Lavia moet zijn debuut bij Chelsea nog maken. Mauricio Pochettino vindt dat de middenvelder, die overkwam van Southampton, er fysiek "nog lang niet klaar" voor is. Lavia werkte daarom aan zijn conditie om de achterstand in te halen, nadat hij deze zomer veel tijd verloor met zijn transfersaga.

En terwijl Lavia terecht had kunnen hopen om na de interlandperiode bij de selectie van Chelsea te komen, sloeg het noodlot toe: de Rode Duivel raakte geblesseerd, en het zou wel eens ernstig kunnen zijn. Volgens Sacha Tavolieri heeft Romeo Lavia de training vroegtijdig verlaten met een enkelblessure.

Dit is een serieuze klap voor de jonge Belg die al met serieus wat concurrentie te maken krijgt op het middenveld bij Chelsea. Voor de Rode Duivels betekent dit dat er na Kevin De Bruyne nu nog een middenvelder niet inzetbaar zal zijn, al zal het voor Tedesco nog niet meteen puzzelen worden.

🇧🇪🚨 Romeo Lavia just got injured at training session today with #ChelseaFC.

🤒📊 Could be a muscle tear at the ankle… More to follow. #CFC #DiablesRouges