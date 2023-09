Dit moet je weten over de loting voor de zestiende finales van de Croky Cup

Om 12 uur wordt door de Pro League geloot voor de zestiende finales van de Croky Cup. Hoe zal die loting verlopen?

De zestiende finales van de Croky Cup betekenen de intrede van de 16 ploegen uit de Jupiler Pro League. De loting is voorzien om 12 uur en wordt live uitgezonden op het Youtubekanaal van de Pro League.

16 ploegen overleefden tot dusver de voorrondes in de Croky Cup. Zij gaan samen met alle eersteklassers in de pot. In juni was er nog een voorstel om de vijf ploegen die Europees speelden pas in de achtste finales te laten spelen, maar het voorstel werd zelfs niet gestemd.

Veel restricties zijn er niet voor de loting. De ploegen uit de Jupiler en de Challenger Pro League of uit de amateurreeksen kunnen allemaal tegen elkaar uitgeloot worden. Wel is het zo dat, zowel in de zestiende als achtste finales, amateurploegen in eigen huis mogen spelen als hun veld aan de vereisten voldoet.

De wedstrijden voor de zestiende finales worden gespeeld op 31 oktober, 1 en 2 november. Verlengingen en strafschoppen zijn van toepassing om tot een winnaar te komen.