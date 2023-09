Gilles De Bilde lijkt zeker van twee nieuwe namen in basiselftal van Rode Duivels

De Rode Duivels spelen dinsdagavond tegen Estland. Het is uitkijken welke wijzigingen de bondscoach doorvoert in zijn basiselftal.

De Rode Duivels brachten een zuinige overwinning terug mee uit Azerbeidzjan, maar volgens Gilles De Bilde heeft bondscoach Domenico Tedesco heel wat zaken die kunnen veranderen in de basiself.

“De Rode Duivels hebben iets recht te zetten in eigen huis”, klinkt het bij VTM Nieuws. “Doku heeft alvast laten zien dat hij een basisplek verdient. Carrasco kan dan op de 10 gaan spelen, in plaats van Trossard.”

“Bij Bakayoko en Tielemans kan je veel vraagtekens stellen en ook aan Castagne kan je twijfelen. Je ziet toch dat hij veel ritme ontbrak”, gaat De Bilde verder.

Na Doku is er nog een wijziging waarvan De Bilde zeker lijkt. “Het duo Faes-Vertonghen, dat was niet ideaal. Wellicht grijpt de bondscoach daar naar het duo van Anderlecht.”

Het is uitkijken wat het wordt, want de bondscoach is niet iemand die zo vaak gaat veranderen. “Het is de 150ste cap van Vertonghen”, besluit De Bilde. “Dan mag er toch wel voor wat spektakel gezorgd worden.”