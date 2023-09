Tedesco heeft duidelijke boodschap over het spel van Doku én Tielemans

Twee uitersten afgelopen zaterdag in Baku. Jérémy Doku de hemel in geprezen, Youri Tielemans de grond ingeboord.

Jérémy Doku bracht vuur in de wedstrijd op Azerbeidzjan. Na de match werd door heel wat mensen geopperd dat hij dinsdag tegen Estland zeker in het basiselftal moet staan.

“In Azerbeidzjan was het geen keuze tegen Doku. Het was een keuze voor Johan Bakayoko en Yannick Carrasco. Ik vind ook niet dat Doku per sé beter is als invaller om een match te veranderen. Hij viel ook in op rechts, maar hij kan beide flanken aan”, zei Tedesco op zijn persconferentie.

Tedesco is dinsdag trouwens jarig, maar dat doet hem niet veel. “Ik verwacht geen cadeau. Laten we daar niet aan denken. Ik hou er niet van. Na je 18de of 19de verjaardag moet je dat niet meer vieren, vind ik. Ik vind het vooral leuk als anderen jarig zijn. Als ik dan toch iets moet kiezen: geef maar drie punten voor mij.”

De bondscoach begreep ook veel van de kritiek op zijn ploeg niet. “We kunnen beter doen als team. Het heeft geen zin om er een bepaalde speler uit te halen. Waarom kreeg Youri Tielemans veel kritiek? Dat moet ik aan jullie journalisten vragen. Youri is nog maar 26 jaar. Hij zal nog ups en downs kennen. Laten we het als team bekijken."