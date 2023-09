Goudhaantjes in de Jupiler Pro League: Deze spelers zijn het meeste waard

Er lopen in de onze Jupiler Pro League heel wat goudhaantjes rond. Maar wie zijn nu eigenlijk de duurste spelers?

Op gerenommeerd transfermedium Transfermarkt zijn we op zoek gegaan naar de spelers met de hoogste marktwaarde. Als we een top 5 maken hiervan, dan ziet die er als volgt uit.

Op plaats 5 zien we Joseph Painstil verschijnen. De Ghanese international bewijst al sinds 2018 zijn waarde voor KRC Genk. Paintsil wordt volgens Transfermarkt op zo'n 12 miljoen euro geschat. Paintsil was er ook bij toen zijn club voor het laatst kampioen speelde in 2018-2019. Samen met Daniel Munoz zorgt de rechtsvoor iedere wedstrijd voor gevaar.

Na zijn ploegmakker Joseph Paintsil komt Bilal El Khannouss. De marktwaarde van dit 19-jarige talent wordt op 13 miljoen geschat. El Khannouss kwam afgelopen winter zelfs in actie op het WK in Qatar voor Marokko. Als aanvallende middenvelder kwam hij al 53 keer uit voor KRC Genk.

De tweede rechtsvoor van het lijstje. Skov Olsen schittert week op week op rechterflank van Club Brugge. Zijn marktwaarde wordt gemikt op zo'n 14 miljoen euro. De 23-jarige deen kwam anderhalf jaar geleden naar Brugge waar hij zich al vaak bewezen heeft. Ook dit seizoen startte hij geweldig door zeven keer te scoren in 10 wedstrijden.

© photonews

Op plaats 2 komt Arthur Vermeeren. De nog steeds 18-jarige middenvelder kan rekenen op een geschatte waarde van 17 miljoen euro. Antwerp heeft absoluut goud in handen met dit talent. Afgelopen seizoen speelde hij al een rol in het behalen van de titel en de beker met zijn club. Ook dit seizoen speelde hij al bijna elke minuut. Ondanks zijn jonge leeftijd stond hij al 42 keer op het veld bij Antwerp.

1: Gift Orban

De speler die het duurste wordt geschat van de Belgische competitie is Gift Orban. De Gentse spits zou zo'n 20 miljoen euro waard zijn. Zijn ongelooflijke statistieken zullen een grote rol gespeeld hebben in het bepalen hiervan. Orban kwam 31 keer uit voor de Buffalo's en deed maar liefst 26 keer de netten trillen. Een paar maanden geleden maakte de 21-jarige Nigeriaan nog de snelste hattrick ooit in de Conference League.

© photonews

We kunnen alleen maar hopen dat we nog lang van deze spelers kunnen genieten in de eigen competitie. Toch zal het niet makkelijk zijn voor de clubs om hun goudhaantjes vast te houden.