Hoefkens ziet in extremis nog basisspeler vertrekken naar Turkije

Standard is heel actief geweest in de laatste dagen van de transfermarkt. De kern werd serieus versterkt, maar Carl Hoefkens zit nu ook met 30 kernspelers. In extremis gaat daar nog eentje van vertrekken.

Standard vond gisteren een akkoord met Gaziantespor voor de huurdeal van Denis Dragus. De 24-jarige Roemeense spits zal verhuurd worden met aankoopoptie. Dragus was de laatste vier matchen basisspeler bij de Rouches, maar maakte daarin geen al te grote indruk. Hij scoorde één keer. Standard deed dan ook niet moeilijk toen de interesse van de Turkse club kenbaar werd. Met Noah Ohio, Wilfried Kanga en Stipe Perica heeft Hoefkens nog drie centrumspitsen. Ook Renaud Emond loopt er nog altijd rond.