FIFA deelt monsterschorsingen uit na schandaal

FIFA maakte maandag bekend dat er zeer zware schorsingen zijn uitgedeeld. Het zou gaan om een matchfixingschandaal dat zich afspeelde in Brazilië dat te maken had met gokken.

Er worden 13 wedstrijden onderzocht uit Brazilië die zich afspeelden tussen september 2022 en februari 2023. Dat meldt Brazil Reports. Ze doen onderzoek naar penalties en kaarten die werden uitgedeeld. Dit zijn namelijk dingen die je als speler zelf in de hand hebt. Dan werd het erg makkelijk om te gokken op een gele kaart bijvoorbeeld.

FIFA besliste om 11 spelers te schorsen na dit voorval. Drie van hen werden levenslang geschorst wereldwijd. In eerste instantie mochten deze spelers niet meer in Brazilië spelen, maar FIFA koos ervoor om hen wereldwijd uit het voetbal te verbannen. De drie spelers in kwestie zijn Ygor Catatau, Matheus Gomes en Gabriel Tota.

De andere acht spelers kregen een schorsing tussen 360 en 720 dagen. De spelers zouden rond de 20.000 euro gekregen hebben voor het krijgen van kaarten, of het veroorzaken van strafschoppen in wedstrijden waarop gegokt werd.