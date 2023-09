Jürgen Klopp is dé topkandidaat om Duits bondscoach te worden: 'Liverpool schakelt snel en wil absoluut clubicoon terug naar Anfield halen'

Jürgen Klopp is één van dé topkandidaten om de nieuwe bondscoach van Duitsland te worden. Ook Liverpool FC lijkt zich voor te bereiden op een vertrek van de coach.

Liverpool FC is dan wel goed gestart aan de nieuwe voetbaljaargang, maar Jürgen Klopp overweegt wel degelijk een vertrek. De Duitser weet nog goed genoeg hoe de kaarten vorig seizoen op tafel lagen.

Ook Liverpool bereidt zich voor op het – mogelijk snelle – vertrek van Klopp. Fichajes weet dat Xabi Alonso reed gecontacteerd is het roer op Anfield Road over te nemen. De Spanjaard is momenteel de coach van Bayer 04 Leverkusen.

Terugkeer door de grote poort

De komst van Alonso zou meteen de terugkeer van een absoluut clubicoon betekenen voor Liverpool. De voormalige middenvelder was tussen 2004 en 2009 één van de sterkhouders bij The Reds.