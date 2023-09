OFFICIEEL: Na Messi en Neymar verlaat ook absoluut clubicoon PSG voor... Saoedische centen

Marco Verratti verlaat PSG. De Italiaanse middenvelder kiest voor de poen en trekt naar Saoedi-Arabië.

De deal hing al eventjes in de lucht en is nu ook officieel. Marco Verratti verlaat PSG en gaat voor Al-Arabi SC voetballen.



Het mag duidelijk zijn: ook de 30-jarige middenvelder kiest voor de centen. Verratti gaat in het Midden-Oosten maar liefst vijftig miljoen euro per jaar verdienen.

Après 11 ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’engage avec Al-Arabi SC, au Qatar.



L’international italien laissera une trace indélébile dans l’histoire du Club. ❤️💙#MerciMarco — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2023

Met Verratti vertrekt een meubelstuk uit Parijs. De Italiaan droeg de voorbije elf seizoenen het shirt van PSG.