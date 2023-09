Southgate neemt verdediger in bescherming na nieuw knullig moment: "Ken geen speler die ooit zo behandeld is"

Engeland wist in een oefenwedstrijd gisteren vlot de maat te nemen van Schotland (1-3), maar één speler stond opnieuw negatief in de spotlights.

Want na onhandig tussenkomen verschalkte Harry Maguire in minuut 67 zijn eigen doelman. Een zoveelste eigen doelpunt (en knullig moment) voor de centrale verdediger van Manchester United, maar bondscoach Gareth Southgate nam het achteraf voor hem op.

"Ik ken geen speler die ooit zo behandeld is als Harry. Niet door de Schotse fans, maar door onze eigen commentatoren en analisten", reageert hij geshockeerd na de wedstrijd.

"Ze hebben iets gecreëerd dat verder gaat dan wat ik ooit heb gezien. Maguire is een steunpilaar voor ons geweest in één van de meest succesvolle Engelse teams in decennia. Hij is een topspeler, hij is ongelooflijk."