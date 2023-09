Doodzonde? Belgische publiekslieveling na twee goals in amper 179 speelminuten op het hoogste niveau alweer doorgestuurd

In het seizoen 2021-2022 was hij nog amateur, vorig seizoen kreeg hij op het hoogste niveau weinig kansen. Toch werd hij een absolute publiekslieveling, al moet hij nu terug in de amateurreeksen zijn kans wagen.

De man die in de zomer van 2022 vanuit Zwevezele naar Essevee kwam, maakte zijn sprookje snel nog wat leuker met een eerste doelpunt op het hoogste niveau. Hij leek zo meteen vertrokken te zijn, al moest hij het zelfs in het begin van het seizoen al vooral stellen met invalbeurten.

In de maand september werd Stan Braem 'Speler van de maand' bij Essevee. En dat was een ferm statement van de supporters toen. Als je het voor de maand september apart bekeek, kwam Braem in drie wedstrijden aan amper veertien speelminuten.

De fans riepen wekelijks om hem, omdat ze hem willen zien strijden en vechten. Een cultclub met Braem in de spits, dan maar in de Challenger Pro League? Neen, ook niet dus. Ondertussen is de knoop doorgehakt: Zulte Waregem leent hem uit aan Lokeren-Temse.

Die deal is ondertussen rond, Braem speelde zelfs al in de basis bij de Waaslanders op bezoek bij Sint-Eloois-Winkel op woensdagavond. In de Challenger Pro League kreeg hij amper negen speelminuten tegen Franc Borains, op de volgende speeldagen viel hij naast de selectie.

Braem de cultspits

De cultspits scoorde uiteindelijk twee keer in zestien korte invalbeurten. In 179 minuten was hij op die manier goed voor een doelpunt per 90 minuten. Niet slecht, maar echt een volwaardige kans kreeg hij dus nooit.

Misschien dat een uitleenbeurt aan Lokeren hem deugd kan doen om opnieuw speelminuten te krijgen. Braem is nog steeds maar 24 jaar en kan na een huurbeurt misschien wel sterker dan ooit terugkomen. En wie weet is dat dan opnieuw in 1A.