Goots begrijpt vergelijking met Nainggolan niet: "Dat wordt rap gezegd"

Patrick Goots is geen 'gewone' voetballer geweest. Een link leggen met Radja Nainggolan is dan ook snel gebeurd.

In het nieuwe programma ‘De tattooshop’ op Canvas van inktkunstenaar Tijs Vanneste was Patrick Goots te gast. Vanneste ging hem meteen vergelijken met Radja Nainggolan, als iemand die zijn eigen ‘goesting’ doen.

“Dat wordt rap gezegd”, klinkt het bij Goots. “Maar ik ging liever met de supporters een pint drinken dan in kostuum in de social club. Dat is heel mijn leven eigenlijk een beetje een taboe. Maar ik heb wel altijd heel hard voor mijn sport geleefd."

Er is ondertussen veel veranderd, maar Goots kan niet anders dan toegeven dat hij een buitenbeetje was. “Ik was samen met Ronny Van Rethy wel de eerste voetballer met een oorring. En ik ben altijd een metalman geweest. Maar nu is dat allemaal veranderd. 30 jaar geleden was je met een tattoo uitschot, hé.”

Een groot contrast tussen de twee is ook dat Goots altijd in België bleef spelen. “Ik was er de man niet naar. Ik ben honkvast. Toen mijn vader in 1993 gestorven is, moest ik 2 à 3 keer per week bij mijn moeder kunnen binnenspringen.”