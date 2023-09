Thomas Van Den Keybus vertelt knappe anekdote over Carl Hoefkens: "Alsof het niets was"

Thomas Van Den Keybus trok deze zomer definitief naar Westerlo. Hij trok de deur achter zich dicht bij Club Brugge.

Thomas Van Den Keybus is speler van Westerlo, maar zal toch nog altijd lange tijd automatisch in verband gebracht worden met Club Brugge. Zijn periode bij blauwzwart, daar kijkt hij heel tevreden op terug. Met Carl Hoefkens als zijn mentor in het voetbal ook.

“Dat was zo’n beetje mijn tweede vader. Niemand kon me raken zoals hij dat kon. Ook naast het veld”, vertelt Van Den Keybus aan Het Nieuwsblad. “Ik herinner me een voorvalletje dat hem echt typeert.”

“Ik was tijdens corona plots mijn bankkaart kwijt en kon niets meer betalen. Hier, pak de mijne en zoek of blokkeer ondertussen de jouwe, zei Carl. Alsof het niets was. Ik heb ze toch even gehad, ja. Schoon gebaar.”

Van Den Keybus hoopt ook dat zijn mentor kan slagen als voetbaltrainer. Bij Standard loopt het op dit moment niet echt lekker. “Ik leef ook mee met zijn carrière. Het allerbeste wens ik hem toe, dat verdient hij.”