Deila komt met grootste werkpunt voor goudhaantje: "Als hij een belangrijke speler wil worden"

Antonio Nusa liet bij Noorwegen nogmaals zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Ronny Deila kwam op de persconferentie voor Charleroi met een werkpunt voor zijn flankaanvaller.

Met twee prachtige assists op Odegaard en Haaland zette Nusa zijn land op weg naar een 2-1-overwinning tegen Georgië. Bij Noorwegen was de flankaanvaller goed voor 1 doelpunt en 2 assists in 2 wedstrijden tijdens de interlandbreak, en dat is exact wat Ronny Deila wil zien.

"Hij moet nog efficiënter worden. De laatste wedstrijden deed hij het al beter en verscheen hij meer in de box van de tegenstrever. Je zag dat ook bij Noorwegen, waar zijn acties vooral dichter bij doel waren. Als hij een belangrijke speler wil worden, dan moet hij meer scoren en assists uitdelen”, vertelde hij.

Hij is er echter van overtuigd dat zijn goudhaantje die stappen zal zetten. "Antonio werkt daar heel erg hard aan. Hij weet dat hij daarin nog stappen moet zetten, en we helpen hem daarbij. Nusa heeft er zeker de nodige kwaliteiten voor."