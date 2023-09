Edward Still optimistisch voor match tegen Anderlecht en wijst hiernaar: "Het was een onzekere periode voor iedereen"

KV Kortrijk moet na een rampzalige 1/18 het tij zien te keren na de interlandbreak. Een eerste kans daartoe: de thuiswedstrijd zondag tegen Anderlecht.

Edward Still zag zijn jongens voor de interlandbreak met 3-0 verliezen op OHL, maar vond dat zijn team meer verdiende. “Ik vond dat we er voldoende kansen creëerden. Het doelpunt van Ricca is jammer, maar het was zeer moeilijk voor hem om te scoren. De kansen van Kadri en Ojo waren makkelijker, maar het geluk zat ons niet mee", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Ook de week ervoor zag hij zijn ploeg genoeg kansen creëeren tegen Standard (1-1-gelijkspel). In het slot van de transfermarkt haalden De Kerels nog vijf nieuwe namen binnen. Vooral defensief werd er de kern versterkt, met onder meer Oprut (linksachter), Malinov (defensieve middenvelder) en Cathcart (centrale verdediger).

“Het bestuur heeft zijn werk uitstekend gedaan. Het was een onzekere periode voor iedereen, maar toch vonden we de juiste spelers voor de juiste posities. Ik ben heel blij. Nu ga ik wel keuzes moeten maken. Iedereen krijgt een eerlijke kans om zich in de kijker te spelen en het is aan hen om het beste van zichzelf te tonen."

Anderlecht in vorm

De eerste uitdaging na de interlandbreak voor KV Kortrijk: een Anderlecht in vorm (en met veel nieuwe namen). Still beseft dat het geen simpele opgave wordt. “Het is een topuitdaging voor ons."

“Kana (Marco, red.) helpt zeker in aanloop naar deze wedstrijd. Hij kent Anderlecht door en door en is een mature speler voor zijn nog jonge leeftijd. Met de steun van onze fans staan er hier altijd 12 mannen op het veld aan onze zijde. Ik weet gewoon dat ze weer top zullen zijn tegen Anderlecht. Laten we hen een goed gevoel geven om het weekend af te sluiten.”