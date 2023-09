Vader van Marco Kana haalt hard uit naar Anderlecht: "Ze moesten hun gezicht redden"

De vader van Marco Kana, Guéry, heeft een heel opmerkelijk interview gegeven in La Dernière Heure. Ondanks al het positieve dat ze bij Anderlecht over zijn zoon zeggen, meent hij dat ze hem naar de uitgang duwen.

Kana maakte zijn debuut voor Anderlecht onder Vincent Kompany in 2019. Sinds dat seizoen kreeg hij nooit meer zoveel speelminuten. De jonge middenvelder moest Anderlecht (voorlopig) verlaten om aan speeltijd te komen. Hij hoopt bij KV Kortrijk weer op het juiste spoor te komen.

Guéry Kana, de vader van Marco, is behoorlijk verbitterd over de manier waarop zijn zoon werd behandeld in het Lotto Park: “Als je ziet dat Anderlecht dertigjarige spelers met ervaring voor het middenveld koopt, stel je je toch echt vragen. En vertel me niet dat die transfers niet al lang gepland waren. Het project voor Marco was veel te vaag en de signalen waren te negatief", betreurt hij.

Ze hopen vooral meer geld te verdienen

Guéry Kana betreurt het dat Anderlecht zijn zoon niet heeft verteld dat hij niet meer in de plannen paste. “Dat de coach hem bejubelde? Window dressing”, legt hij uit. “De nieuwe directie moest haar imago redden omdat nogal wat jeugdspelers de club beginnen te verlaten."

Een opmerkelijk interview, terwijl Kana opnieuw tekende tot 2026 voordat hij uitgeleend werd aan Kortrijk. “Ze hopen vooral met een transfer meer geld te gaan verdienen als hij een goed seizoen kent”, besluit vader Kana.