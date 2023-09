🎥 Het is opnieuw 'Noa Lang-time': na de rapsong onderscheidt flamboyante ex-Club-speler zich op nieuwe manier

Overal waar hij gaat, doet de flamboyante Noa Lang van zich spreken. Na zijn rapsong was het een nieuwe manier zoeken om zich aan de wereld te tonen. Dat doet de Nederlander nu op de ouderwetse manier: gewoon een goede prestatie op de mat leggen.

Kans is groot dat ze hem in Eindhoven naast het veld zijn gang laten gaan. Zolang hij ook maar sportief zijn job doet op het veld, zullen ze denken. En dat doet hij. Voor de jongens uit Nijmegen was het bij hun bezoek aan PSV enorm afzien en Noa Lang lag op de loer om het genadeschot te geven.

Luuk de Jong had net de score geopend. Er was nog maar net opnieuw afgetrapt en het moment van Lang was gekomen. Hij ging meteen diep, pikte het leer goed mee en maakte er met een heerliijk stiftertje 2-0. De boeken konden meteen toe bij NEC. Er kon ook nog een dansje van af en Lang ging ook even op de boarding staan.

Daar zijn evenwicht behouden was nog niet zo simpel, maar het lukte hem wel. Een viering die de supporters weer verblijf zal hebben. Als u wil kan u natuurlijk ook nog altijd genieten van zijn skills als rapper en het nummer '7K Op Je Feestje'.