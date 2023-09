Brys hard voor OHL na woelige transferzomer: "Dan ben ik aan het liegen"

OHL heeft er een zeer bewogen transferzomer opzitten. Zo moesten de Leuvenaars veel sterkhouders laten gaan, maar konden ze die niet goed genoeg vervangen. Marc Brys laat zich hard uit voor ROB TV.

Hij wou hij naast Jonatan Braut-Brunes (neef van Haaland) absoluut nog een extra spits aantrekken. Dat is niet gebeurd. De naam van Benito Raman werd op het einde van de mercato nog genoemd in Leuven. “Er zijn een aantal zaken op voorhand afgesproken, maar niet ingevuld. Ik kan onmogelijk nu zeggen dat ik tevreden ben, want dan ben ik aan het liegen”, klinkt hij hard.

Met Mandela Keita, Casper De Norre, Moussa Al-Tamari en Louis Patris vertrokken er heel wat sterkhouders bij de Leuvenaars. Er kwamen nochtans heel wat spelers in de plaats, maar toch blikt Brys allesbehalve tevreden terug. “Nee, nee, nee. Niet echt. Ik hoef dat niet uit te leggen. Je vraagt of ik tevreden ben over de mercato. En ik ben niet tevreden."

Na de 3-0-overwinning tegen KV Kortrijk wist Brys zichzelf wat ademruimte te geven, al is zijn stoel in Leuven nog steeds erg wankel. Na een povere 5/18 speelt het zondag een thuiswedstrijd tegen ploeg in vorm KAA Gent.