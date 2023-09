Trainer van STVV verrast: "Andere ploegen zijn gewoon dom"

STVV verwachtte het vertrek van doelman Daniel Schmidt deze zomer. Maar uiteindelijk kwam die verwachte transfer er niet.

Bij STVV zitten ze aardig verveeld met de situatie van hun doelmannen. Van Schmidt werd verwacht dat hij zou vertrekken, waardoor de club Suzuki als vervanger werd binnengehaald. En nu zitten ze met Schmitt.

“Hij had zijn zinnen gezet op een vertrek en daar hebben we aan meegewerkt. Daarom hebben we met Zion Suzuki een nieuwe doelman gehaald. Het is niet onze fout dat de transfer is afgeketst”, zegt Thorsten Fink aan Het Belang van Limburg.

Fink begrijpt ook niet dat niemand Schmidt kwam wegplukken. “Ik kan alleen maar zeggen dat andere ploegen dom zijn dat ze Daniel niet zijn komen halen. Hij is een topkeeper en we hebben veel respect voor hem”, klinkt het.

De keuze was echter gemaakt om vol voor Suzuki te gaan, met alle gevolgen van dien voor Schmidt. “Het is heel jammer wat Daniel is overkomen, maar nu is Zion onze eerste doelman. Hij geldt als één van de grootste keeperstalenten ter wereld, die moeten we koesteren.”