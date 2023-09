Vandevoordt over niet-selectie Rode Duivels en verbeterpunten: "Geldt voor elk aspect van het keepen"

Amper 2 tegendoelpunten in 5 competitiewedstrijden, 3 clean sheets en een reddingspercentage van 87%. Ook dit seizoen toont Maarten Vandevoordt zich een betrouwbaar sluitstuk bij Racing Genk.

Hij hoopte dan ook opgeroepen te zullen worden voor de wedstrijden van de Duivels tegen Estland en Azerbeidzjan. “Ik was teleurgesteld op het moment dat de selectie werd bekendgemaakt”, vertelde hij voor Het Nieuwsblad. “Maar ik heb daarna wel een telefoontje gekregen van de keeperstrainer van de Rode Duivels."

"Ze zagen me liever minuten maken bij de beloften dan alleen maar trainen bij de A-ploeg. Ik kan me daar wel in vinden, al zou ik heel graag een keertje proeven van de sfeer bij de Rode Duivels", geeft de nummer één van Racing Genk toe.

Vandevoordt, nog altijd maar 21, ziet dat hij belangrijke stappen heeft gezet de voorbije twee jaren. Zo wordt zijn foutenmarge in doel steeds kleiner. "Dat geldt voor elk aspect van het keepen. Waar ik vroeger bijvoorbeeld áltijd de voetballende oplossing zocht, keil ik de bal nu wel al eens ver weg. Of speel ik een verdediger niet aan in een fase van de wedstrijd, waarin we moeilijk onder de druk uitkomen. Maar zo zijn er enorm veel fases, waaruit je voortdurend lessen moet trekken.”