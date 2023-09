Voetbalwereld is gek van Jérémy Doku: Pep Guardiola vol lof over Rode Duivel

Manchester City kon zaterdag met 1-3 winnen van West Ham. Ook Rode Duivel Jérémy Doku had een groot aandeel in deze overwinning.

Zo zag Manchester City-coach Pep Guardiola dat Doku een fantastische wedstrijd speelde. "Het was een ongelooflijke wedstrijd. Hij is een goede winger, hij heeft de mogelijkheid om één op één te gaan."

"Maar niet alleen dat, hij heeft de kwaliteit om te lezen wanneer hij een goede pass moet maken. Ik was erg gelukkig, het was een zeer goede prestatie van Jérémy", vertelde Guardiola bij Man City.

Ook Doku zelf reageerde al even kort na de wedstrijd. "Dit betekent heel veel voor mij. Zeker omdat de 1-0 er kwam na een slechte baltoets van mezelf. Ik wilde het team iets teruggeven en dat is gelukt. Ik ben tevreden.”

I was very happy watch Doku to, he takes on defenders and his pace is exceptional! An excellent addition to the team — DAMI☘️ (@Damilolarh_Sh) September 16, 2023

Op Twitter, of X zoals we het nu moeten noemen, wordt er vol lof over Doku gepraat. Hij wordt in Engeland nu ook al vergeleken met Eden Hazard.

I thought I was watching hazard.



Doku got me up from my seat more times in this game alone than Grealish has done in 2 years. pic.twitter.com/1bkWjnCVfF — PepDegree (@PepDegree) September 16, 2023