Voormalig Club Brugge-speler kijkt op naar idool en nieuwe uitdaging: "Ik weet dat mensen veel van mij verwachten"

Een voormalige Club Brugge-speler staat voor de start van een nieuwe uitdaging. Dat hij met zijn idool kan samenwerken, is een grote plus voor Kamal Sowah.

De Ghanees kwam al terug op zijn hereniging met Carl Hoefkens, maar bij zijn nieuwe club Standard gaat hij ook samenwerken met Yaya Touré. "Natuurlijk is hij een idool. Van alle Afrikaanse spelers is Yaya Touré het idool. Ik voel dat hij ons veel gaat bijbrengen."

Met het einde van de transferperiode was Standard dan toch in staat om enkele spelers met naam naar Sclessin te halen. De maanden voordien was dat achterwege gebleven. "Ik weet dat de mensen veel van mij verwachten en van de andere nieuwkomers, maar ik ervaar geen druk."

Sowah zweert bij positief klimaat rond Standard

De Rouches stellen het nog altijd zonder overwinning en kamperen dan ook voorlopig in de onderste regionen van de Jupiler Pro League. Dat tast het gemoed in de spelersgroep nog niet aan, stelt Sowah. "Het klimaat dat rond de ploeg hangt, is erg positief."