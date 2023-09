Zoals iedereen had voorspeld, Anderlecht heeft een keepersprobleem: "Ik wil er niet over praten"

Anderlecht zat zwaar in de problemen in Kortrijk. En dat hadden ze te wijten aan hun doelman, die een kapitale blunder beging.

Na de match ging iedereen Maxime Dupé een hart onder de riem steken, maar die had er weinig oren naar. hij weet ook wel dat er met Kasper Schmeichel een doelman in de tribune zat die hem binnenkort waarschijnlijk van tussen de palen zal verdrijven.

En die blunder zal zeker niet geholpen hebben. Hij had eerst nog een fantastische save in huis. Maar in een volgende fase speelde hij de bal pardoes in de voeten van Kadri. Avenatti had maar binnen te koppen, maar Debast sloeg de bal weg met de hand. Penalty en rood. Avenatti scoorde dan ook nog.

Met de hete adem van Schmeichel in zijn nek voelt hij de bui ook wel al hangen. Vragen erover werden afgeblokt: "Ik wil er liever niet over praten. Ik heb een moeilijke week gehad ja. Ik ben in de fout gegaan en wil me ook niet wegsteken."

Dupé moet leven met concurrentie

Zijn coach werd er natuurlijk ook over aangesproken. Of de komst van Schmeichel een rol kan gespeeld hebben bij die fout? "Dan moet ik één ding zeggen: in een topclub is er altijd concurrentie. Of dat nu over de middenvelders, de rechtsback of de keeper gaat", aldus Riemer.

"Daar moet je van genieten. Of dit hem aangerekend zal worden? Ik zal nooit een speler straffen na één fout. Twee dingen zijn belangrijk in mijn keuzes: prestaties en tactische beslissingen. Dit zal hem 100 procent zeker niet aangerekend worden."

Schmeichel: breukje

Intussen is Schmeichel wel geblesseerd. Een kleine fractuur aan de rib, maar het zou wel meevallen en hij zou fit moeten zijn voor de match tegen Club Brugge.