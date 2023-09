Analist wikt en weegt de kansen van Antwerp tegen Barcelona en komt met opvallende conclusie

Dinsdag is het zover. Dan staat Antwerp op het veld van Barcelona voor zijn eerste Champions League-match. Een onmogelijke opdracht? Verrassingen zijn er altijd in het voetbal. "Op een superdag is er altijd iets mogelijk", weet analist Patrick Goots.

Goots heeft altijd al een zwak voor de Catalaanse topploeg gehad. "Antwerp treft geen sterrenensemble meer, maar met Ter Stegen, Gündogan, De Jong en natuurlijk Lewandowski blijft Barça een wereldelftal", zegt hij in GvA.

Antwerp heeft natuurlijk een jong elftal en veel van de spelers zullen voor het eerst in zulke omstandigheden aantreden. "De match uit bij AEK was een prima leerproces, maar Athene is Athene. Dít is Barcelona. De aanwezigheid van Van Bommel wordt cruciaal om de spelers voor te bereiden op wat hen te wachten staat."

Maar helemaal kansloos acht Goots hen niet. "Barça pakte tot dusver 10 op 12 in La Liga, maar nooit met veel overschot. Daartegenover staat dat Antwerp weinig weggeeft en zelden of nooit panikeert. Een gelijkspel zit er in een superdag misschien wel in."