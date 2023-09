Anderlecht geeft jonge centrumspits eerste profcontract: "Met zijn lengte en technische kwaliteiten..."

Een nieuwe aanvaller stroomt door uit de jeugd van Anderlecht. Terry Van De Ven (15) tekent zijn eerste profcontract bij paars-wit.

"Terry sloot in 2019 aan bij RSC Anderlecht. Hij maakte toen, samen met zijn broer Chike Van De Ven, de overstap van KRC Genk", staat er onder meer te lezen op de clubwebsite.

"Terry is een centrumspits met scorend vermogen. Met zijn lengte en zijn technische kwaliteiten onderscheidde hij zich al meermaals bij onze jeugdploegen, zoals ook nog recent op het U16- clubtornooi in Montaigu. Ook als jeugdinternational wist hij al tweemaal te scoren bij de Belgische U15."

De jonge aanvaller reageerde zelf intussen ook. "Het was geen moeilijke keuze. Anderlecht is de beste club van België en ze tonen vertrouwen in mij."