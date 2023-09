Boniface na zomers vertrek bij Union SG: "Voelde niet juist"

Union SG verloor zaterdag met 0-2 in eigen huis tegen KRC Genk. Toch werden de supporters van Union blij gemaakt door een oude bekende.

Zo kwam Victor Boniface langs tijdens de wedstrijd. De spits vertrok afgelopen zomer bij Union en koos voor een avontuur bij Bayer Leverkusen in Duitsland. Hij maakte hier een geweldige start. Hij scoorde al vijf keer in vijf wedstrijden waarna hij werd verkozen tot speler van de maand in de Duitse competitie en de prijs van Bundesliga-rookie won.

De reden voor het bezoek van Boniface is ook geen geheim meer. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad dat het niet juist voelde om zonder afscheid te vertrekken. "Het is leuk om hier terug te zijn. Ik wilde Union op mijn vrije dag graag steunen in deze topper."

"Toen ik hier vertrok, heb ik geen afscheid kunnen nemen van de fans, daarom wilde ik graag nog eens terugkomen. Dit is een goede wedstrijd om afscheid te nemen. Anders voelde het niet juist voor mij.”

Boniface praatte ook openlijk over zijn eerste weken in Duitsland. "Ik had het mij niet beter kunnen voorstellen. Ik had nog geen eerste indruk van de competitie en ik wist niet wat het zou geven om van België naar de Bundesliga te gaan. Om dan in die eerste maand meteen twee awards te winnen…"

"Ik moet mijn ploegmaats en iedereen die mij heeft gesteund, bedanken. Ik ben wel wat verrast dat ik me zo snel heb aangepast, maar langs de andere kant heb ik altijd in mezelf geloofd.”