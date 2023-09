Nu al zorgen voor komende zondag tegen Club Brugge bij Anderlecht: hoe gaat Riemer dit oplossen?

De rode kaart voor Zeno Debast tegen KV Kortrijk kan Anderlecht veel zuurder opbreken dan enkel het gelijkspel. Volgende week komt Club Brugge naar het Lotto Park en de verdediger zal er dus ook niet bijlopen.

Debast en Vertonghen hebben - zoals u wel weet - geen concurrentie. Maar het wordt dus ook een puzzelstuk om hen te vervangen als ze er niet bij zijn. Er zijn weinig opties om komend weekend centraal in de verdediging te zetten.

Waarschijnlijk zal het dus Sardella worden die opschuift naar het centrum en Patris die op de rechtsachter plaatsneemt. Dat is wel een probleem, want de 1m74 grote Sardella zal het dus moeten opnemen tegen de 1m88 grote Igor Thiago. Dat wordt extra werk voor Vertonghen...

Een andere optie is om Amadou Diawara als centrale verdediger neer te zetten, maar dan is er weer een gebrek aan snelheid in de verdediging. Niet makkelijk als je eigenlijk maar twee centrale verdedigers hebt.