Dit heeft Radja Nainggolan te zeggen over de Champions League van Antwerp

Royal Antwerp FC speelt vanavond voor het eerst in de Champions League. Ook Radja Nainggolan doet er zijn zegje over.

Radja Nainggolan wist enkele jaren geleden met AS Roma van Barcelona te winnen, maar of Royal Antwerp FC die stunt ook kan, is maar zeer de vraag.

“Het makkelijkste is om zoveel mogelijk te vermijden”, zegt Nainggolan bij Sporza. “Je moet niet over kansen spreken. Barcelona is een ploeg in heropbouw, maar het is nog altijd een goeie ploeg.”

De sleutel ligt volgens Nainggolan achterin. “Je moet de deur dichtdraaien en je mag geen ballen binnen laten. Stel dat Jean Butez nog eens de beste dag van zijn leven heeft... Maar normaal is de doelman de laatste man op wie je moet rekenen.”

En hopen op het resultaat van Club Brugge vorig jaar. “De manier waarop Club dat deed, was door vrank en vrij te voetballen. Ze vielen aan met lef. Dat was de grootste sensatie van hun prestatie. Belgische clubs hebben wel vaker in een situatie gezeten waar er mogelijkheden waren, maar ze hebben dat toen niet gedaan.”

“Zoals Mark van Bommel sprak op zijn persconferentie, boezemt hij deze groep ook vertrouwen in. Hij heeft het al eens gezien. Hij kan met Marc Overmars een factor zijn om deze onervaren groep rustig te houden.”