Riemer moet harde keuze maken... Er moet iemand geslachtofferd worden, maar publiekslieveling eruit nemen zal hem niet in dank afgenomen worden

Na afgelopen weekend is het duidelijk dat er aanpassingen gemaakt moeten worden aan de tactische veldbezetting van Anderlecht. Er moet meer creativiteit en steun achter Kasper Dolberg gezet worden. Maar wie wordt er dan geslachtofferd?

Aangezien het systeem vastligt en paars-wit altijd in een 4-3-3 moet aantreden, is er eigenlijk weinig flexibiliteit. Dat wil zeggen dat één van de drie centrale middenvelders geslachtofferd moet worden om een echte nummer 10 op het veld te zetten.

Publiekslieveling Leoni?

Mats Rits en Thomas Delaney hebben in hun eerste twee wedstrijden nog geen onvergetelijke indruk nagelaten, maar het is moeilijk om één van de twee topaankopen op de bank te zetten. Brian Riemer zal harde keuzes moeten maken, want Théo Leoni uit de ploeg halen, zal hem door de fans niet in dank afgenomen worden. Hij werd zelfs in Kortrijk als enige luid bezongen.

Riemer zit daardoor momenteel in een moeilijke positie. Het heeft niet veel meer nodig om het publiek tegen zich te laten keren. Met deze ploeg verwachten ze in het Lotto Park immers veel beter voetbal.

Ook op de flanken probleem

Maar Dolberg heeft iemand dichter bij zich nodig, iemand die hem kan bedienen. En tevens heeft hij aanvoer van de flanken nodig. En dat wordt dus een moeilijke evenwichtsoefening. Thorgan Hazard zal in de ploeg komen, maar waar?

De pure snelheid van Amuzu heeft Anderlecht immers ook nodig op de linksbuiten. Hazard centraal betekent dan weer dat Flips op de rechtsbuiten moet plaatsnemen en hij wil ook centraal spelen. Terwijl Hazard zijn voorkeur ook niet uitgaat naar de rechtse flank.

Maar er moet dus een centrale middenvelder opgeofferd worden. Wie zou u eruit nemen?