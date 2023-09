Ajax stuurt statement de wereld in nadat verdachte zomertransfer aan het licht komt

Ajax Amsterdam ligt onder vuur na een zomertransfer. De komst van Berno Sosa zou niet helemaal koosjer zijn.

Bij Ajax wordt al de hele zomer aardig opgekeken van de transfers die de nieuwe sportieve baas Sven Mislintat doet. Bij de komst van Berno Sosa van Stuttgart worden de nodige vraagtekens gezet. Sosa wordt vertegenwoordigd door AKA Global.

Dat bedrijf heeft ook aandelen in Matchmetrics, waarvan Mislintat de eigenaar is. Zo zou hij eigenlijk zelf verdienen aan de transfer van Sosa.

“AFC Ajax NV was voor de aanstelling van directeur voetbalzaken Sven Mislintat door hem geïnformeerd over zijn aandeelhouderschap in Matchmetrics GmbH. Hierover zijn destijds contractuele afspraken gemaakt tussen de club en Mislintat”, klinkt het in een officiële mededeling van Ajax.

“De clubleiding kreeg vragen over een aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH, een adviesbureau voor professionele sporters, in Matchmetrics zou hebben verkregen. Ajax was hiervan niet op de hoogte.”

“Aangezien deze zomer een door Ajax aangetrokken speler is bijgestaan door AKA Global, is de club dit nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs. Ook zal een onafhankelijk extern onderzoek worden uitgevoerd door een forensisch accountant. Sven Mislintat heeft verklaard volledige medewerking te verlenen, waaronder het delen van alle relevante documentatie.”