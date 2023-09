Wordt het opnieuw een topseizoen in Europa? Belgische ploegen kunnen definitieve kloof slaan

Met de start van groepsfase van de Europa League en de Conference League gaan de Belgische ploegen weer belangrijke weken in. Vooral belangrijk voor de coëfficiënt.

Antwerp incasseerde afgelopen dinsdag een pandoering van Barcelona en dus sprokkelde het geen punten voor de Belgische coëfficiënt. Tegen Porto en Sjachtar Donetsk kan er misschien wel nog iets, maar elk gelijkspel of overwinning zal mooi meegenomen zijn.

De punten voor de Belgische coëfficiënt lijken vooral van de ploegen in de Europa League en de Conference League te moeten komen. Union, Club Brugge en KAA Gent deden het vorig seizoen al uitstekend, Racing Genk moet het dit jaar ook bewijzen.

Top tien plek verstevigen

Met al heel wat zeges in de voorrondes pakten de Belgische ploegen al 4.000 punten, vorig jaar was een recordseizoen met 14.200 punten. Met al die ploegen in de groepsfase is een verbetering van dat record niet uitgesloten.

België, dat nu achtste staat, kan ook zijn positie in de top tien stevig versterken. Turkije, dat negende staat, heeft maar 3 op 4 ploegen in de groepsfase. Daarachter hebben ook Schotland, Oostenrijk en Zwitserland 'maar' drie Europese vertegenwoordigers.

Door zijn plek in de top tien te verstevigen, kan België de komende jaren weer zeker zijn van een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Vanavond kunnen er maximaal 1.600 punten bijkomen bij vier overwinningen.

Landenraking UEFA