Wouter Vrancken legt druk bij andere ploeg: "Zij zijn favoriet"

Donderdagavond neemt KRC Genk het in eigen huis op tegen Fiorentina. KRC Genk zit in een niet te onderschatten groep. Wouter Vrancken legde de druk al even bij een andere club uit zijn groep.

Ook Wouter Vrancken weet dat Fiorentina een grote naam is in het voetbal. Volgens hem zijn de Italianen dan ook favoriet binnen de groep. "Fiorentina is de grote favoriet in onze groep. Het is een hele leuke en goeie ploeg", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Even later haalde Vrancken ook nog de loftrompet boven voor Nicolas Gonzalez, rechtsvoor bij Fiorentina. "Gonzalez is bijvoorbeeld iemand die zijn defensieve en offensieve taken met heel veel energie uitvoert, daar houd ik van. We zullen top moeten zijn, om thuis een resultaat te behalen."

KRC Genk zit buiten Fiorentina nog in een groep met Ferencvárosi uit Hongarije en FK ńĆukarińćki uit Servië. Fiorentina en Genk worden in deze groep als favorieten bekeken, al mogen de andere clubs zeker niet onderschat worden. Ferencvárosi speelde afgelopen seizoen kampioen in de Hongaarse competitie en ńĆukarińćki werd derde in Servië.