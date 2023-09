🎥 De supporters van Club Brugge krijgen een fantastische verrassing tegen KRC Genk

Twee toppers in één week voor Club Brugge, maar deze tegen KRC Genk zal nu al een feest worden. De fans van Club Brugge krijgen namelijk een leuke verrassing.

Club Brugge kondigde aan dat niemand minder dan Noa Lang komende donderdag tegen KRC Genk aanwezig zal zijn en de aftrap geeft. Hij komt ook voor de wedstrijd naar het supportersplein. De Nederlander maakte afgelopen zomer de overstap naar PSV, maar Club Brugge zit nog altijd in zijn hart.

Dit is niet onlogisch want hij speelde 125 wedstrijden voor Club Brugge. Daarin werd hij tweemaal kampioen in de Jupiler Pro League en won hij twee Supercups. Tevens speelde hij zich bij Club Brugge in de gratie van Oranje.

Bij PSV heeft hij zijn start ook niet gemist. De aanvaller maakte het winnende doelpunt in de Johan Cruijff Schaal (Nederlandse Supercup) tegen Feyenoord. In de Eredivisie kwam hij in drie wedstrijden al driemaal tot scoren.

