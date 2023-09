Enorme Anderlecht-flop laat wereldsterren verweesd achter na geweldige vrije trap

Nicolae Stanciu overtuigde niet echt tijdens zijn Anderlecht-periode. In Saoedi-Arabië lijkt het beter met hem te gaan.

Na ruim een ​​jaar in China is Nicolae Stanicu nu aan de slag in Saoedi-Arabië. De Roemeense aanvallende middenvelder speelde al een half jaar bij Al-Ahli en tekende twee weken geleden bij FC Damac.

U herinnert zich nog wel dat Anderlecht bijna 10 miljoen neertelde voor hem en dat hij er nooit kon doorbreken, maar nu rolt zijn naam weer over de tongen. In zijn tweede wedstrijd speelde hij tegen het Al-Hilal van Neymar, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic en Kalidou Koulibaly. En dwong hij een gelijkspel af.

En zijn doelpunt is het bekijken waard. Hij scoorde een vrije trap vanop 30 meter. Al moeten we ook opmerken dat Yassine Bounou, enkele dagen geleden nog genomineerd als één van de vijf beste doelmannen ter wereld, er niet echt goed uitzag.