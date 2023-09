Noa Lang is al onmisbaar: "De Eredivisie is te makkelijk voor hem"

Noa Lang ruilde deze zomer Club Brugge in voor PSV Eindhoven. In de Eredivisie laat hij zich meteen heel goed gelden.

Een assist en drie doelpunten, dat is de balans van vier speeldagen voor Noa Lang in de Nederlandse competitie. Bij PSV lijkt hij ondertussen onmisbaar geworden.

“Dat is door hoe hij zich presenteert en wat hij bij Club Brugge heeft gezegd. Hij wilde naar het buitenland, maar is toch naar PSV gegaan om de stap naar de top te kunnen maken”, zegt Eljero Elia bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Elia komt zelfs tot een opvallende vaststelling. “De Eredivisie is te makkelijk voor hem, vind ik. Hij had naar een soort middenmoter moeten gaan, een club die net iets beter is dan Club Brugge. Benfica ofzo, en dan de stap maken.”

“PSV is gewoon een topclub die genoeg spelers afgeleverd heeft aan de absolute top of net daaronder. Ik ben fan van Noa, een type waar ik van hou. Noa is Noa, een speler van wie je alles kunt verwachten en die er staat en belangrijk is. Voordat hij naar PSV kwam, waren mensen kritisch, maar uiteindelijk doet hij het gewoon. Hij laat zijn voeten spreken.”