Analist schrikt van wat hij hoort over Wijndal: "Toen was ik er klaar mee"

Ajax beleefde zondag een horrornamiddag in de Eredivisie. Het stond 0-3 in het krijt tegen Feyenoord toen de match gestaakt werd.

Na de stopgezette topper tegen Feyenoord zullen er koppen rollen bij Ajax. Sportief directeur Sven Mislintat werd al ontslagen, het is nu uitkijken wat er zal gebeuren met trainer Maurice Steijn.

In de tribunes was zondag van alles en nog wat te horen bij de Ajax-supporters. Zo werd er om Louis van Gaal geroepen, maar ook om Marc Overmars. Een terugkeer van de sportieve baas van Royal Antwerp FC lijkt echter uitgesloten.

Rafael van der Vaart liet bij Studio Voetbal alvast weten dat hij Steijn het seizoen zou laten uitdoen bij Ajax. “Ik zou Steijn absoluut laten zitten de komende maanden, want ik heb gewoon met hem te doen”, klonk het.

Over andere namen volgde Van der Vaart het thuispubliek echter helemaal niet. “Ik hoorde mensen het zelfs weer over Owen Wijndal hebben. Nou, toen was ik er klaar mee. Die heeft echt zó slecht gespeeld. En zelfs die misten ze.”

Wijndal werd vorig jaar door Ajax gekocht bij AZ voor 10 miljoen euro. Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan Royal Antwerp FC. De Amsterdammers hadden Gaston Avila weggeplukt op de Bosuil, voor 12,5 miljoen euro.