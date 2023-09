Reactie Jeugdproduct Club Brugge heeft iets geleerd uit match tegen Anderlecht: "Dan zie je dat ik balverlies lijd"

Uit het niets lijkt Kyriani Sabbe zijn basisplaats bij Club Brugge beet te hebben. In ieder geval tot Buchanon weer beschikbaar is. De 18-jarige rechtsback had echter zijn handen vol tegen Anderlecht.

Het is geen cadeau om tegen Francis Amuzu te moeten verdedigen. De winger van Anderlecht trekt zich immers elke keer op gang en dan is het sprinten geblazen. "Mijn benen voelden op het einde heel zwaar aan. Ik probeerde om een beetje te doseren", klonk het bij Sabbe achteraf. "Om vooral wat meer te focussen op het verdedigende werk. Ik ken Francis Amuzu al van een seizoen of twee geleden. Dus ik ken zijn kwaliteiten. Het is een heel moeilijke tegenstander om tegen te spelen." Voor Sabbe was het zijn vierde basisplaats op rij. Hij verzamelt zo heel wat minuten. "Het gaat snel voor mij, maar ik geniet van elk moment en probeer telkens mijn kans te grijpen. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met mijn eigen prestatie. Alleen zie je vandaag dat de vermoeidheid in de benen kruipt en dat ik heel veel balverlies lijd. Dat is ook een leermoment."