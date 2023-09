Professor zeker van zijn stuk: "Dit is ook de verantwoordelijkheid van Van Bommel"

Vincent Janssen miste zaterdag twee strafschoppen. Daardoor bleef Royal Antwerp FC steken op een 0-0-gelijkspel tegen RWDM.

In de geschiedenisboeken staan drie spelers die in de laatste tien jaar in de Jupiler Pro League twee strafschoppen in één match misten: Maric voor Lokeren, Mpoku voor Standard en Balaban voor Club Brugge.

Daar mag je sinds het voorbije weekend ook Vincent Janssen van Royal Antwerp FC bij schrijven. In de play-offs van vorig seizoen miste Janssen er al eentje tegen Genk en liet hij Alderweireld de tweede trappen. Maar dit keer dus niet.

Noors professor Geir Jordet voert al jaren psychologisch onderzoek naar strafschoppen, maar moet toegeven dat er nog altijd niet veel rede en logica bij de voetbalploegen gebruikt wordt als het over dit onderwerp gaat.

“Over het algemeen neemt de druk bij de volgende alleen maar toe als je een penalty mist. Dan hangt het ervan af hoe goed of slecht een speler omgaat met die druk”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuw.

“Exacte wetenschap is dat niet. Net als dat er geen gouden tip is over al dan niet wisselen van hoek bij je tweede poging. Dat hangt ervan af hoe flexibel de spits is. En Janssen wisselt geregeld af. Links, rechts, door het midden... Het is een spelletje tussen penaltynemer en keeper.”

Toch vindt Jordet dat er bij Antwerp had moeten ingegrepen worden, ook al was het logisch dat Janssen de tweede wilde nemen om zijn foutje recht te zetten. Al draaide dat toch eventjes anders uit voor de Nederlander.

“Maar misschien had de coach op dat moment 'nee' moeten zeggen. Trainers laten dat vaak aan de speler in kwestie over, maar Van Bommel zal wel geweten hebben dat hij er dan al een paar had gemist. Dan is dit toch ook hun verantwoordelijkheid, en niet zozeer die van de spits.”