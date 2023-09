Anderlecht creëert probleem: "Fredberg tast autoriteit van Riemer aan"

In Extra Time stelde Peter Vandenbempt zich vragen bij de contractverlenging van Brian Riemer bij Anderlecht. De Deen ligt nu vast tot 2026, maar de analist vraagt zich af op welke prestaties Anderlecht zich baseert om dat te verantwoorden. En hij ziet nog een ander probleem.

CEO Sports Jesper Fredberg is wel erg aanwezig voor, tijdens en na wedstrijden. "Het is iets te veel een twee-eenheid", aldus Vandenbempt in Extra Time. "Fredberg stelt zelf wel dat hij geen aanwijzingen geeft of aanstuurt op wissels, maar de perceptie alleen al ondergraaft de geloofwaardigheid en de autoriteit van de trainer."

De perceptie bestaat dat Fredberg mee de sportieve lijnen uitzet. "En dat is misschien ten onrechte voor Brian Riemer", vervolgt Vandenbempt.

Al ziet hij wel dat Riemer geliefd is bij de spelers. "En op het moment dat hij is gekomen, was hij de ideale trainer. Zijn positivisme en optimisme hebben een frisse wind in de club geblazen en iedereen in zichzelf doen geloven."