Blessure zorgt mogelijk ook voor oplossing bij Anderlecht: Riemer heeft nu de kans om in te grijpen

Anderlecht zag zondag Thomas Delaney uitvallen. De blessure van de 32-jarige middenvelder is een aderlating voor paars-wit, maar biedt nu ook kansen voor Brian Riemer. De vraag is: gaat hij ze pakken?

Het is al meer dan een week een item bij Anderlecht: gaan ze met een echte nummer 10 spelen? Tegen Club Brugge was het vis noch vlees. Thorgan Hazard kreeg een vrije rol, maar liep soms ook in de weg van Francis Amuzu op links en week ook veel uit naar rechts.

In theorie speelde hij ook op rechts, maar moest hij naar binnen komen om steun te geven aan Kasper Dolberg. Een tactiek die nog niet zo goed uitpakte, gezien Hazard nog niet helemaal top is en veel moest lopen zonder bal.

Hazard, Flips of Dreyer?

Nu Delaney out is, zou Riemer in principe kunnen kiezen voor een echte nummer 10. Leoni, Rits en de Deen zijn immers allemaal eerder 'achten' dan echte spelverdelers met dat vleugje extra creativiteit.

Hazard, Flips of Dreyer kunnen die positie innemen. Al denken we dan vooral aan Hazard, want Flips staat liever op de vleugel. En Dreyer verdwijnt nog te veel uit de match gedurende grote blokken van de wedstrijd.