Club Brugge vergat één profiel en denkt nu al aan wintercorrectie

Club Brugge heeft deze zomer weer goed ingekocht. Er zijn een aantal goeie versterkingen bijgekomen, maar dat ze niet doorgedrukt hebben voor een extra verdediger kan hij de komende maanden wel zuur opbreken.

We zijn vrij zeker dat Vincent Mannaert voor de wintermercato wel een verdediger zal klaar hebben staan. Want als er één zaak duidelijk is geworden dit seizoensbegin dan is het wel dat blauw-zwart een duidelijk profiel mist.

Jorne Spileers - een jongen met heel veel potentieel en toekomst - moet op dit moment tegen zijn voet links in de verdediging spelen. Dan krijg je wel eens foutjes zoals zondag dat hij naast de bal trapt. Maar eveneens is het niet behulpzaam voor de opbouw.

Ook Ronny Deila wil liefst van achteraan de aanval opzetten en zo weinig mogelijk met lange ballen spelen. Een extra kwalitatief goeie voetballer in de defensie was dus welkom geweest. Zondag werd bij de invalbeurt van Dedryck Boyata ook alweer duidelijk dat zoiets niet zijn sterkste kant is.

De wintermercato moet soelaas brengen

Club had eveneens ingezet op Joël Ordonez, de 19-jarige Ecuadoraan van Club NXT. Die kreeg begin dit seizoen vrij veel speeltijd, maar is intussen ook al een match of vier uit de selectie verdwenen. De spoeling is dus dun en het is soms bibberen. Dat zag iedereen al in verschillende matchen.

Tijdens de zomer waren onder meer Pascal Struijk (Leeds), Marcao (Sevilla) en Maxime Estève (Montpellier) in beeld, maar Mannaert drukte voor geen van hen door. Als je 24 miljoen euro uitgeeft, zou er wel nog wat moeten overblijven voor één verdediger. De afweer is immers de basis.

Maar zoals eerder gezegd, dat zal gecorrigeerd worden tijdens de winter. Ook met deze kern is Club immers te sterk in de meeste matchen in de JPL. Maar als het om de knikkers zal gaan... dan mag er iets bij.