Deila geeft duidelijke hint over wissel in basiself: "Hij is er klaar voor"

Ronny Deila heeft alweer een topper voor de boeg. Donderdag komt Genk op bezoek in Jan Breydel. Het is ook duidelijk dat de Noor een wissel in zijn basiself zit te overwegen.

Deila zal hoogstwaarschijnlijk nog niet kunnen rekenen op Antonio Nusa, al hield hij die optie nog open. "Hij heeft vandaag niet getraind, we zullen zien wat het morgen geeft. Al zal hij dan negen dagen niet getraind hebben. Maar het is geen blessure om ons zorgen over te maken", aldus Deila.

Wel zou Igor Thiago wel eens vervangen kunnen worden. Ferran Jutgla kreeg al 23 minuten tegen Anderlecht. "De voorbije weken was hij nog niet klaar om te starten, nu is hij dat wel. Dat is dus een mogelijkheid", antwoordde Deila droog.

"Thiago heeft al veel gespeeld en kan wat rust krijgen. We hebben trouwens nog twee goeie spitsen bij Club NXT rondlopen (Victor Barbera en Roméo Vermant). Het is ook de bedoeling dat zij op termijn speeltijd zullen krijgen, maar we wachten op het juiste moment."