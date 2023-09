Dreigt er alweer een vertrek van Overmars bij Antwerp? "Dat is een gepasseerd station"

De supporters van Ajax willen het duidelijk wel graag zien gebeuren: de terugkeer van Marc Overmars naar Amsterdam. Tijdens de stopgezette topper tegen Feyenoord van zondag scandeerden ze luid zijn naam. Eerder kwam er ook al interesse vanuit Saoedi-Arabië.

Het schandaal dat is losgebarsten rond de intussen ontslagen Sven Mislintat heeft voor veel onvrede gezorgd. De Duitser stelde ook een ploeg samen die blijkbaar niet kan meespelen aan de top. Daarom hunkeren de fans naar de succesperiode onder Marc Overmars.

Maar zouden de Ajacieden nog gaan aankloppen bij Antwerp? “Ajax en Overmars? Dat is een gepasseerd station”, klinkt het bij een bron binnen de club bij GvA.

Een overstap naar zijn ex-club is niet aan de orde gezien het feit dat er nog verschillende vrouwen werken die eerder klacht tegen hem indienden. En Overmars is gelukkig bij Antwerp, want hij kan er in alle rust herstellen van zijn hartaanval in december 2022. Overmars heeft tevens een contract tot 2026, maar een club in crisis heeft wel al gekkere sprongen gemaakt...