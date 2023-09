Filip Joos velt opvallend oordeel over ontslag Edward Still

Het eerste trainersontslag in de JPL dit seizoen is ondertussen een feit. Edward Still vliegt de deur uit bij KV Kortrijk na tegenvallende resultaten.

Filip Joos vindt in ieder geval dat de voormalige coach van KV Kortrijk een aangenaam persoon was."Iemand die altijd heel positief was tegen zijn spelers, tegen de ref, ... Nooit iets negatief op dat vlak, is Edward Still."

Een goede coach wist Joos nog toe te voegen tijdens Extra Time. "Persoonlijk vind ik dat jammer. Dat was voor mij een goede trainer." KV Kortrijk staat momenteel samen met KVC Westerlo op de laatste plaats met slechts twee punten.

Al rest nu wel nog de vraag of het probleem van KV Kortrijk bij de coach ligt. Velen steken de schuld ook op de omstandigheden en de spelerskern. Een coach maar zoveel betekenen voor een club natuurlijk.

Kortrijk gaat nu snel op zoek naar een nieuwe coach. In de tussentijd neemt Joseph Akpala het roer even over.