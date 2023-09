Twee grote schuldigen voor "wanbeleid" bij JPL-club: "En dan met twee charlatans in zee gaan"

Zoals eerder al gezegd kreeg Edward Still geen cadeau toen hij trainer werd bij KV Kortrijk. Daar was deze zomer heel wat aan de hand. Peter Vandenbempt overschouwt het slagveld.

Er was lange tijd sprake dat het Burnley van Vincent Kompany een satellietclub ging maken van Kortrijk, maar die plannen vielen in het water. "Marco Kana is niet naar Westerlo gegaan, op aandringen van Kompany", aldus Vandenbempt in Extra Time.

"Hij beloofde dat Kortrijk een satellietclub van Burnley zou worden en er goede spelers zouden worden gestald", ging hij verder. "Zo kwamen er tijdens de transferperiode ook niet veel spelers naar Kortrijk, want die zou Burnley aanleveren. Toen de deal er niet kwam, moest KVK te elfder ure ingrijpen en met een achterstand beginnen."

Maar er is nog een grote schuldige. "De Maleisische eigenaar Vincent Tan is de basis van de crisis en de puinhoop. Hij weigert te verkopen, hij wil niet investeren en gaat dan met twee charlatans in zee."