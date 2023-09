Vanhaezebrouck legt uit waarom Gent niet in beroep gaat tegen schorsing

Hein Vanhaezebrouck was zondag nog kwaad omdat Gift Orban een rode kaart had gekregen voor een duw. Dinsdag was hij alweer gekalmeerd en kon hij de zaken in perspectief zien. Hij legde ook uit waarom Gent niet in beroep ging.

KAA Gent had hun Nigeriaanse spits immers speelgerechtigd kunnen krijgen voor de topper tegen Antwerp. "Je kunt in beroep gaan, maar dat had weinig zin omdat je niet minder kunt krijgen. Het minimum is immers twee weken, dat hebben ze ook zo aangepast", klonk het deze namiddag bij Hein.

Het bondsparket had ook twee wedstrijden effectief kunnen eisen. "De fysieke integriteit van de tegenspeler kwam niet in gevaar. Het is een reactie en dan kun je bestraft worden met een rode kaart. Ik vond het sowieso een zware bestraffing, maar je hebt een element waardoor je rood kunt trekken."

Dit is de lichtst mogelijke straf, dan moet je niet in beroep gaan

"We konden in beroep gaan, maar dan mis je hem sowieso de volgende match en dan kan het bondsparket zelfs twee matchen schorsing vragen. Als de strafmaat correct is, moet je niet in beroep gaan, vind ik. Ik ben niet de man die procedeert om te procederen. Ik vond dit de lichtst mogelijke straf, dus dan moet je niet in beroep gaan."