Weet La Liga-baas meer? Tebas spreekt zich uit over transfer van Kylian Mbappé

De transfersoap rond Kylian Mbappé is nog steeds niet ten einde. De voetbalwereld verwacht een knaltransfer richting Real Madrid, maar zekerheid is er nog steeds niet. Al gelooft ook Javier Tebas niet in een ander scenario.

Het is een publiek geheim dat Real Madrid en Kylian Mbappé reeds een mondeling akkoord hebben. De Koninklijke wil de Fransman echter transfervrij oppikken. En dus mogen officiële onderhandelingen pas vanaf januari plaatsvinden. “Ik durf nog steeds niet met de volle overtuiging zeggen dat Mbappé volgend seizoen in Spanje zal spelen”, aldus Javier Tebas bij Movistar+. “Al ben ik er ondertussen wel al voor tachtig procent zeker van.” Voorbehoud Het voorbehoud van de La Liga-baas is logisch. Twee jaar geleden leek Mbappé ook klaar om zijn handtekening te zetten bij Real Madrid. Uiteindelijk werd de Franse superster overtuigd door een zak Qatarees geld en bleef hij toch in Parijs.